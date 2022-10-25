"Укрзализныця" забросала президента Германии ирисами

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув залізницею в Україну вперше з початку повномасштабної війни.

25 жовтня він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб висловити підтримку Україні.

До Києва президент ФРН, як і всі гості столиці від початку великої війни з рф, прибув залізницею. «Укразалізниця» та німецький журналіст телекомпанії ARD Матіус Дейз розповіли про антураж, у якому Штаймаєр подорожував до Києва у вагоні.

Як видно з фото, оприлюднених німецьким журналістом, концентрація ірисів у купе ранкового дипломатичного поїзда була високою. На столі в президента Німеччини був букет із синьо-жовтими ірисами, а також картки з фото комплексу ППО IRIS-T.

Це невипадково, бо любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш, — іронізують сммники «Укрзалізниці», натякаючи на хорошу роботу в Україні по московитах німецького комплексу ППО IRIS-T.

Нагадаємо, що поїздку Штайнмаєра до Києва не анонсували заздалегідь, що характерно для поїздок західних офіційних осіб до української столиці з початку війни. «Шпігель» повідомив, що переговори президентів України та Німеччини відбудуться у другій половині 25 жовтня.