Засновник ПВК «Вагнера» і так званий «кухар Путіна» Євген Пригожин продовжує будувати військову структуру — паралельну до Міноборони РФ.

Це може стати великою загрозою для правління диктатора Путіна. Та вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер улаштувався колишній ватажок днр ігор гіркін, відомий своєю критикою керівництва міноборони росії.

Вплив пригожина в росії стрімко зростає, а його військова структура може загрожувати режиму Путіна, йдеться у звіті ISW за 24 жовтня

Російські мілітарні блогери відзначають, що структури зс рф довго не дозволяли гіркіну сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як пригожин може дозволити собі розкіш керувати силами «Вагнера» без прямого контролю з боку міністерства оборони рф.

Експерти Інституту підкреслюють, що Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі і це дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж вищому військовому командуванню рф. Він може вільно рекламувати себе та свої війська, критикуючи кремлівських чиновників та російську армію.

путін залежить від сил «Вагнера» в Бахмуті та, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, попри те, що пригожин підриває звичайні російські війська. пПригожин, наприклад, в одному з інтерв’ю саркастично заявив, що будує «лінію Вагнера», щоб збройні сили росії, які «ховаються за спинами Вагнера», почувалися в безпеці, — відзначають експерти Інституту.

Попри привілейовані права пригожин практично не відповідає ні за що, а це робить його становище ще вигіднішим. Він не керує жодною віссю в Україні і не відповідає за бюрократичну роботу.

Також ISW зауважує, що пригожин імовірно дистанціювався від лідера Чечні рамзана кадирова, після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу. Це може свідчити про те, що кадиров втрачає вплив та авторитет і може боятися втрати контролю над Чеченською Республікою на тлі все більшого несхвалення чеченської громадськості його вимог щодо підтримки війни путіна.

Вплив зростає на тлі провалів армії рф

The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб пише, що голова ПВК «Вагнера»" пригожин — один із небагатьох в оточенні путіна, хто відкрито не погоджувався з його рішеннями щодо війни проти України. Співрозмовники видання стверджують, що пригожин різко критикував військове керівництво росії, а його останні публічні заяви перегукуються з тим, що він казав путіну особисто.

Американські чиновники вважають, що вплив пригожина зростає, особливо на тлі провалів російської армії. Американська розвідка зробила окрему доповідь, в якій аналізує напружені відносини між міністром оборони сергієм шойгу і пригожиним. Голова «ПВК Вагнера» невдоволений тим, що міноборони рф надто покладається на на його бійців, але не дає для цього достатньо ресурсів.

Історія питання

Раніше російський бізнесмен пригожин, так званий «повар путіна», який відповідає за приватну армію президента рф — військову компанію «Вагнера», прокоментував рекрутинг зеків в російських тюрмах. Він порадив противникам участі ув’язнених в діяльності ПВК в Україні відправити на фронт власних дітей.

ISW повідомляв, що володимиру путіну не вдається збалансувати конкуруючі вимоги російських націоналістів, які стали дедалі більш войовничими після початку мобілізації.

На початку 2022 року адміністрація Джозефа Байдена звернулася до уряду Німеччини з проханням конфіскувати приватний літак Hawker 800 XP, який знаходився в одному з німецьких аеропортів і, за деякими даними, був пов’язаний з пригожиним. Білий дім звинувачує пригожина у втручанні у вибори.

Бізнесмену також заборонено мати активи в ЄС та Штатах, оскільки він перебуває у списках санкцій США та Євросоюзу. Крім того, Європарламент відкрито пов’язує з ним приватну військову компанію «Вагнера».

Пригожин намагався оскаржити накладення санкцій у Європейському суді юстиції, проте зазнав поразки. При цьому в російських судах «кухар путіна» виграє - бізнесмен досить часто звинувачує у наклепі щодо себе російських опозиціонерів та ЗМІ.