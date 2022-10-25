Богуслаев — это обменный фонд, считают в Офисе президента

https://racurs.ua/n176124-boguslaev-eto-obmennyy-fond-schitaut-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Україна може обміняти президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на українських полонених.

Про це повідомив 25 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Україна використовує будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян рф, щоб повернути українських героїв.

Про це Подоляк заявив у коментарі «Настоящему времени». Він зазначив, що вже після повномасштабного вторгнення «Мотор Січ» продавала російській компанії двигуни для гелікоптерів Мі, якими били по українцях.

Обсяг доказів великий, ці докази збиралися протягом тривалого часу, це ж все максимально серйозна тепер історія, — сказав він.

Подоляк підкреслив, що Богуслаєв публічно проросійські погляди не висловлював, натомість озвучував їх у спілкуванні телефоном з росіянами. У самого Богуслаєва, як виявилося, теж є громадянство Росії.

Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян росії, щоб забрати наших пацанів, — прокоментував Подоляк стосовно можливості обміну президента «Мотор Січі» на військовополонених.

Він додав, що будуть робити все завгодно, щоб такі особи потрапили до обмінного списку.

Нагадаємо, що Богуслаєва затримали 22 жовтня, 24 жовтня стало відомо про його російський паспорт, а суд закрив директора «Мотор-Січі» у СІЗО на два місяці.