кадыров критикует армию рф, он хочет больше крови украинцев

https://racurs.ua/n176123-kadyrov-kritikuet-armiu-rf-on-hochet-bolshe-krovi-ukraincev.html

Ракурс

Так званий глава Чеченської республіки рамзан кадиров назвав «слабкою» відповідь російської армії на обстріл того, що він вважає російською територією, і закликав прати українські міста з землі.

Ми відповідаємо слабо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік. Не треба дивитися, що буде завтра, якщо ми прийматимемо будь-які рішення, — сказав Кадиров в аудізапису у своєму Телеграм.

Він також кілька разів наполіг на тому, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну потрібно називати війною, а не «спецоперацією», як того вимагає Роскомнагляд, оскільки бойові дії йдуть уже «на нашій землі».

Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна йде на нашій території. І моя думка, якщо вам цікаво, то я дуже невдоволений цим, — сказав чеченський диктатор.

На думку кадирова, ухвалюючи рішення про те, щоб «стерти із землі міста», не варто турбуватися про реакцію Заходу.

Все, що можна було, вже це було. Більшого, найгіршого не буде, — заявив голова Чечні.

Кадирова заведено відносити до представників так званої «партії війни» в рф. Він виступає за ескалацію у конфлікті з Україною та, зокрема, посилення обстрілів української території (аж до використання ядерної зброї).

Зокрема, коли 10 жовтня росія провела ракетну атаку на Київ та інші міста України у відповідь на вибух на Кримському мосту, Кадиров заявив, що тепер на «всі 100% задоволений» проведенням «спеціальної військової операції».

Також Кадиров критикував Міноборони РФ за недостатньо рішучі, на його думку, дії в Україні. На початку жовтня він звинуватив командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна у втраті раніше окупованого міста Лиман у Донецькій області. Кадиров назвав Лапіна «нездарою».