россия заявила о проведении учений по ядерному сдерживанию, фото: Joyreactor

https://racurs.ua/n176168-rashisty-proveli-trenirovochnye-zapuski-yadernyh-raket-video.html

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Російська влада заявила про проведення під керівництвом диктатора володимира путіна тренувальних пусків балістичних та крилатих ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляється на сайті кремля.

Стверджується, що в межах навчань було здійснено пуски по розташованому на Камчатці полігону «Кура»:

міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з космодрому Плесецьк;

балістичної ракети «Сінєва» з акваторії Баранцевого моря

Також повідомляється про участь у навчаннях літаків Ту-95МС, які запускали крилаті ракети.

Російські пропагандисти також опублікували відео нібито запуску ракет під час цих навчань.