В СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Фото:

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Росіяни демонструють свій непрофесіоналізм і ведуть псевдослідство щодо вибуху на Кримському мосту.

У так званому слідстві окупанти прийшли до того, що до підриву мосту через Керченську протоку начебто причетний очільник Головному управління розвідки Кирило Буданов та ГУР в цілому. Однак це не так. Про це виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді — про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги, — заявив він.

За словами очільника спецслужби, вибух на Кримському мосту стався внаслідок того, що якийсь вантажний автомобіль «не тим пальним заправився». Голова СБУ упевнений, що час розставить крапки над «і».

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

В Офісі президента України припустили, що вибух на мосту — результат конфлікту між російською фсб та міноборони рф.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»