Украинские десантники устроили охоту на замаскированную бронетехнику российских оккупантов

https://racurs.ua/n176209-ukrainskie-desantniki-ustroili-ohotu-na-zamaskirovannuu-bronetehniku-rossiyskih-okkupantov-video.html

Ракурс

На півдні артилерія українських десантників знищила приховану російську бронетехніку разом з екіпажем.

Відео ударів артилерії однієї з бригад показало у Фейсбук Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так на відео зафіксована злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів, результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.