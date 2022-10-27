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Украинские десантники устроили охоту на замаскированную бронетехнику российских оккупантов

Украинские десантники устроили охоту на замаскированную бронетехнику российских оккупантов (ВИДЕО)

27 окт 2022, 18:06
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На півдні артилерія українських десантників знищила приховану російську бронетехніку разом з екіпажем.





Відео ударів артилерії однієї з бригад показало у Фейсбук Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так на відео зафіксована злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів, результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.

Источник: Ракурс


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