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Ракурс
Українські десантники влаштували полювання на бронетехніку російських окупантів

Українські десантники влаштували полювання на замасковану бронетехніку російських окупантів (ВІДЕО)

27 жов 2022, 18:06
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На півдні артилерія українських десантників знищила приховану російську бронетехніку разом з екіпажем.





Відео ударів артилерії однієї з бригад показало у Фейсбук Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так на відео зафіксована злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів, результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.

Джерело: Ракурс


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