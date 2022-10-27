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Українські десантники влаштували полювання на бронетехніку російських окупантів
Українські десантники влаштували полювання на замасковану бронетехніку російських окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176209-ukrayinski-desantnyky-vlashtuvaly-poluvannya-na-zamaskovanu-bronetehniku-rosiyskyh-okupantiv-video.htmlРакурс
На півдні артилерія українських десантників знищила приховану російську бронетехніку разом з екіпажем.
Відео ударів артилерії однієї з бригад показало у Фейсбук Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Так на відео зафіксована злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів, результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.
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