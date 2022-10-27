Українські десантники влаштували полювання на бронетехніку російських окупантів

https://racurs.ua/ua/n176209-ukrayinski-desantnyky-vlashtuvaly-poluvannya-na-zamaskovanu-bronetehniku-rosiyskyh-okupantiv-video.html

Ракурс

На півдні артилерія українських десантників знищила приховану російську бронетехніку разом з екіпажем.

Відео ударів артилерії однієї з бригад показало у Фейсбук Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так на відео зафіксована злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів, результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.