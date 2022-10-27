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Російських інформаторів засудили в Одеській та Донецькій областях - шпигували за ЗСУ
Російських інформаторів засудили в Одеській та Донецькій областях — шпигували за ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n176208-rosiyskyh-informatoriv-zasudyly-v-odeskiy-ta-doneckiy-oblastyah-shpyguvaly-za-zsu.htmlРакурс
Зрадники, які інформували росіян про дії та бази Збройних сил України, отримали тюремні терміни в Одеській та Донецькій області.
Чоловіка з Одещини засудили до 15 років увʼязнення за державну зраду, повідомили в Офісі генпрокурора. Прокурори в суді довели, що з лютого 2022 року чоловік співпрацював із росіянами та бойовиками фейкової днр — поширював російську пропаганду ув соцмережах і підтримував війну рф проти України.
Крім того, зрадник налагодив контакт із окупантами і керівництвом днр, щоб збирати для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ на Одещині. Російського агента затримали в Запорізькій області — він саме намагався виїхати на тимчасову окуповану територію, щоб скласти присягу на вірність днр.
Суд визнав його винним за фактом держзради та участі в терористичній організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3 КК України). Зрадник проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.
На Донбасі засуджено інших двох інформаторів рф. Вони передавали інформацію про розташування об'єктів інфраструктури на Донеччині. Це пара співмешканців з Покровська, яка збирала та передавала через месенджер на телефон мобільного оператора днр інформацію про розташування і функціонування у місті об'єктів інфраструктури.
Жінці суд призначив п’ять, а чоловіку — 6,6 року позбавлення волі.
Прокурорами у суді доведено, що з листопада 2021 по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту.
Крім того, в Офісі генпрокурора 27 жовтня повідомили й про викриття чотирьох мешканців Бериславського району Херсонщини — за сприяння псевдореферендуму, який російські покидьки провели у вересні 2022 року на окупованій території.
Ці четверо брали участь у роботі виборчої комісії, яку створила окупаційна влада. Наразі вони арештовані. Слідство вважає, що з 23 по 27 вересня підозрювані у супроводі озброєних представників рф ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною і «рекомендували» брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку результатів.
Усім їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 КК України).
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