Російських інформаторів засудили в Одеській та Донецькій областях - шпигували за ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176208-rosiyskyh-informatoriv-zasudyly-v-odeskiy-ta-doneckiy-oblastyah-shpyguvaly-za-zsu.html

Ракурс

Зрадники, які інформували росіян про дії та бази Збройних сил України, отримали тюремні терміни в Одеській та Донецькій області.

Чоловіка з Одещини засудили до 15 років увʼязнення за державну зраду, повідомили в Офісі генпрокурора. Прокурори в суді довели, що з лютого 2022 року чоловік співпрацював із росіянами та бойовиками фейкової днр — поширював російську пропаганду ув соцмережах і підтримував війну рф проти України.

Крім того, зрадник налагодив контакт із окупантами і керівництвом днр, щоб збирати для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ на Одещині. Російського агента затримали в Запорізькій області — він саме намагався виїхати на тимчасову окуповану територію, щоб скласти присягу на вірність днр.

Суд визнав його винним за фактом держзради та участі в терористичній організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3 КК України). Зрадник проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.

На Донбасі засуджено інших двох інформаторів рф. Вони передавали інформацію про розташування об'єктів інфраструктури на Донеччині. Це пара співмешканців з Покровська, яка збирала та передавала через месенджер на телефон мобільного оператора днр інформацію про розташування і функціонування у місті об'єктів інфраструктури.

Жінці суд призначив п’ять, а чоловіку — 6,6 року позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що з листопада 2021 по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту.

Крім того, в Офісі генпрокурора 27 жовтня повідомили й про викриття чотирьох мешканців Бериславського району Херсонщини — за сприяння псевдореферендуму, який російські покидьки провели у вересні 2022 року на окупованій території.