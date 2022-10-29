Валерий Залужный назвал ключевые задачи для ВСУ. Фото: bbc

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що перед українським військом стоять чотири ключові завдання.

Про це під час телефонної розмови Залужний поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Міллі, повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ.

Зазначається, що армія України повинна звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок, забезпечити прикриття об'єктів критичної української інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони та продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний додав, що росіяни не мають успіхів на полі бою, навіть попри абсолютну вогневу перевагу та попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ за рахунок, у тому числі й мобілізованих.

Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану, — зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняв, що російські звинувачення про «плани» України застосувати «брудну бомбу» — дезінформація.