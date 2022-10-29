Украина ожидает реакции ООН и Турции по поводу бойкота зернового соглашения россией

https://racurs.ua/n176274-ukraina-ojidaet-reakcii-oon-i-turcii-po-povodu-boykota-zernovogo-soglasheniya-rossiey.html

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Україна не підписувала з росією «зернових угод», тому чекає на реакцію підписантів, а саме ООН та Туреччини.

Підписантами є росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів, — сказав у коментарі «Суспільному» речник президента Сергій Нікіфоров.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба також відреагував на російський шантаж щодо зернової угоди. Він написав, що держави світу мають вимагати від рф «припинити голодні ігри».

Очільник ОП Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах про «примітивність російського шантажу у всьому».

Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий… Вигадки про «брудну бомбу», над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця, — написав Єрмак.

Нагадаємо, після вторгнення на територію України, росія заблокувала українські порти в Чорному морі, через які йшла значна частка експорту країни.

Влітку сторони за посередництва ООН та Туреччини домовилися відновити експорт українського зерна через Чорне море.

Пізніше президент росії володимир путін неодноразово заявляв, що зерно, яке вивозиться в рамках угоди, нібито йде повз найбідніші країни, всупереч початковим домовленостям. Також він припускав, що угоду не буде продовжено, якщо з’ясується, що «зерновий коридор» використали, щоб доставити вибухівку для підриву Кримського мосту.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що росія затримує вихід українських суден із чорноморських портів та хоче зірвати «зернову угоду».

29 жовтня московити заявили про одноосібний вихід із зернової угоди нібито через атаку на кораблі свого флоту, що супроводжували судна в рамках зернової угоди.