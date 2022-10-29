Давка в Сеуле — на праздновании Хэллоуина погибло более 50 человек

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Понад 100 людей постраждали під час святкування Хелловіну в Сеулі. Причиною, за попередніми даними, стала тиснява.

За повідомленням місцевої влади, близько 50 людей постраждали від зупинки серця, всього постраждали понад 100 осіб. За непідтвердженими даними, десятки людей загинули.

Агентство AFP повідомило про 59 загиблих і 150 постраждалих.

Подробиці інциденту ще з’ясовуються, місцеві ЗМІ повідомляють, що сталася тиснява, спровокована появою неназваної знаменитості.

Для надання допомоги постраждалим було направлено 400 рятувальників з усієї країни, включаючи всі сили, які є у Сеулі.