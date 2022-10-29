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Ракурс
Тиснява у Сеулі - на святкуванні Хелловіну загинуло понад 50 людей

Тиснява у Сеулі — на святкуванні Хелловіну загинуло понад 50 людей (ФОТО)

29 жов 2022, 20:31
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Понад 100 людей постраждали під час святкування Хелловіну в Сеулі. Причиною, за попередніми даними, стала тиснява.





Тиснява у Сеулі, фото - AFP

За повідомленням місцевої влади, близько 50 людей постраждали від зупинки серця, всього постраждали понад 100 осіб. За непідтвердженими даними, десятки людей загинули.

Агентство AFP повідомило про 59 загиблих і 150 постраждалих.

Подробиці інциденту ще з’ясовуються, місцеві ЗМІ повідомляють, що сталася тиснява, спровокована появою неназваної знаменитості.

Для надання допомоги постраждалим було направлено 400 рятувальників з усієї країни, включаючи всі сили, які є у Сеулі.

Тиснява у Сеулі, фото - AFP

Тиснява у Сеулі, фото - AFP

Тиснява у Сеулі, фото - AFP

Джерело: Ракурс


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