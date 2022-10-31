Еще один Ка-52 россиян приземлили ВСУ в Херсонской области

https://racurs.ua/n176317-esche-odin-ka-52-rossiyan-prizemlili-vsu-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Збройні сили України у понеділок, 31 жовтня, збили ударний ворожий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області.

Про це повідомило Повітряне командування «Південь».

У командуванні вказали, що о 07.00 російські воєнні злочинці здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, сьогодні вранці з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 було випущено крилаті ракети класу Х-101 і Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська у Ростовській області.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 10 ракет над Миколаївщиною, два — над Одещиною. Загалом Повітряні сили України приземлили 44 з понад 50 крилатих ракет росіян.