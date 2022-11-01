рф атаковала дронами Полтаву, возник масштабный пожар. Фото: BBC

https://racurs.ua/n176348-rossiya-atakovala-dronami-poltavu-voznik-masshtabnyy-pojar.html

Ракурс

Вибухи в Полтаві прогриміли вночі у вівторок, 1 листопада.

Регіон вночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе. Військовим вдалося збити три ворожі об'єкти. Однак в обласному центрі все ж пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

Згодом очільник ОВА повідомив, що чотири російські безпілотники впали на цивільні об'єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу. Попередньо встановлено, що жертв немає.

Нагадаємо, 26 жовтня окупанти випустили по Україні понад 20 «Шахедів», але українські військові знищили за дві години аж 19 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.