ЗСУ знищили 19 «Шахедів» за дві години. Фото: zn.ua

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Українські військові знищили за дві години аж 19 безпілотників-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва.

Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня окупанти випустили понад 20

«Шахедів». Сили протиповітряної оборони збили 17 дронів, а ще два ворожих БПЛА знищили інші підрозділи Сил оборони України. Про це 27 жовтня повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

В Одеській області приземлити вдалося 15 «Shahed-136», три збили у Миколаївській області, а ще один — у Вінницькій. Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітний ракетний підрозділ знищив керовану авіаційну ракету Х-59.

У Повітряних силах наголосили, що високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомляли, що масованими ударами за допомогою іранських дронів Shahed-136 росія намагається пробити українську протиповітряну оборону. Крім того, безпілотниками-камікадзе окупанти заміняють дефіцитні ракети, коли атакують цілі на всій території України.