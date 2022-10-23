Як врятуватися під час обстрілу дронами-камікадзе, розповіли у ЗСУ

Рашисти активно використовують дрони-камікадзе для завдання ударів по Україні, фото: Оперативне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n176072-yak-vryatuvatysya-pid-chas-obstrilu-dronamy-kamikadze-rozpovily-u-zsu.html

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росія у війні проти України активно застосовує дрони-камікадзе Shahed -136.

В Оперативному командуванні «Південь» розповіли, як врятуватися під час обстрілу такими дронами.

Дрони Shahed -136 не мають каналу відеоспостереження та не можуть атакувати маневруючі цілі. Це зброя для ураження статичних об'єктів, яка коригує свій марштрут, отримуючи дані від чотирьох супутникових навігаційних систем — ГЛОНАСС (росія), «Бєйдоу» (Китай), «Галілео» (Евросоюз) та GPS (США).

Як розпізнати дрон-камікадзе:

він досить гучний й нагадує звучання мотора мопеда чи бензопили;

дрон літає на малій висоті, щоб ускладнити своє виявлення силами ППО;

дрон здебільшого атакує інфраструктуру та військові об'єкти.

Як діяти під час атаки дронів-камікадзе:

якщо чуєте звук двигуна поруч — тримайтесь осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів;

знайдіть укриття та перечекайте атаку;

ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій небезпечно;

якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін». Можна сховатися у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах;

якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву;

лягайте на землю, закрийте голову руками та відкрийте рота;

у приміщеннях обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку потрапляння снаряда;

залишайтесь в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу;

не залишайтесь в транспорті під час обстрілу.

Зазначається, що у визначенні цілей рашистами проглядається певна логіка:

заздалегідь росіяни намагаються проводити розвідку маршруту підльоту до цілі з метою виявлення роботи засобів ППО України;

рашисти висилають дрони вперед для розвідки, шукають маршрут, де не працюють радари;

ціль намагаються підтверджувати агентурними даними та даними радіоелектронної розвідки, пріоритет — місця зосередження особового складу та склади боєприпасів.

Наголошується, що двигун такого дрона дуже гучний — його звук можна почути на відстані до 7−8 км. Тож виставлені військовими пости спостереження можуть заздалегідь його помітити.

Якщо пости спостереження заздалегідь почують звук, то буде достатньо часу для розсередження особового складу. Це дозволить уникнути втрат. Якщо слухати повітря, то навіть за умов відсутності ППО Шахед-136 не зможе завдати раптовий удар, — наголошують в ОП «Південь».

Застосовуючи «шахідів», ворог намагається забезпечити максимальну скритність завдяки скороченню радіообміну, прокладанню нових маршрутів, мінімально допустимій висоті польоту, наголошується в повідомленні.