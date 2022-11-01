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рф атакувала дронами Полтаву, виникла масштабна пожежа. Фото: BBC
росія атакувала дронами Полтаву, виникла масштабна пожежаhttps://racurs.ua/ua/n176348-rosiya-atakuvala-dronamy-poltavu-vynykla-masshtabna-pojeja.htmlРакурс
Вибухи в Полтаві прогриміли вночі у вівторок, 1 листопада.
Регіон вночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе. Військовим вдалося збити три ворожі об'єкти. Однак в обласному центрі все ж пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
Згодом очільник ОВА повідомив, що чотири російські безпілотники впали на цивільні об'єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу. Попередньо встановлено, що жертв немає.
Нагадаємо, 26 жовтня окупанти випустили по Україні понад 20 «Шахедів», але українські військові знищили за дві години аж 19 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.
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