Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців - Залужний нагадав про потенціал рф

https://racurs.ua/ua/n176347-my-vedemo-viynu-8-rokiv-i-8-misyaciv-zalujnyy-nagadav-pro-potencial-rf.html

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Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний нагадав українцям про те, що війна проти росії триває не вісім місяців, а вісім років і вісім місяців.

Залужний наприкінці 250 доби опору українців повномасштабному вторгненню московитів опублікував своє звернення до громадян.

Головнокомандувач нагадав, що Україна протистоїть країні, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у чотири 4 рази, а військовий потенціал кратно перевищує український.

Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск? — запитав Залужний і додав, що 31 жовтня противник застосував по цивільних обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу «Shahid-136» та один БПЛА «Ланцет-3».

Він повідомив, що Україна та її армія тримається, перегруповується, нарощує резерви, зміцнює оборону і поступово звільняє рідну землю.