путін визнав, що удари по українській енергетиці – частково відповідь за атаку на Севастополь

https://racurs.ua/ua/n176346-putin-vyznav-scho-udary-po-ukrayinskiy-energetyci-chastkovo-vidpovid-za-ataku-na-sevastopol.html

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володимир путін визнав, що сьогоднішні удари по українській інфраструктурі — частково відповідь за атаку на Севастополь.

Сьогодні ввечері він дав екстрену прес-конференцію, одне з головних питань якої — призупинення участі росії у зерновій угоді.

Також путін заявив, що безпілотники, які нібито атакували Чорноморський флот, «частково йшли у коридорі, де вивозиться зерно».

За його словами, рф не виходить, а призупиняє участь у «угоді», щоб «забезпечити безпеку суден».

Якщо Україна довбає по цих судах, винні будемо ми, не згадуючи, чим це викликано, а викликано це загрозою для цього гуманітарного коридору, — заявив путін.

Крім того, путлєр знову звинуватив Київ у тому, що він не хоче домовлятися з рф.

Щоб домагатися домовленостей — треба сісти за стіл переговорів. Як можна щось обговорювати, якщо з того боку навіть відмовляються з нами говорити? — сказав путін.

За його словами, рф припиняє участь у «угоді», щоб «забезпечити безпеку судів».

Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає, — заявив президент рф.

З-поміж інших гучних тем, російський фюрер заявив, що призов у рамках мобілізації в росії завершено. Він нібито «не задумувався», чи потрібен окремий указ для завершення мобілізації, але «мобілізація точно завершена».

Раніше про завершення мобілізації 28 жовтня Путіну також доповідав міністр сергій шойгу. При цьому жоден із цих виступів не має юридичної сили. Зупинити мобілізацію може лише новий указ путіна.

Раніше сьогодні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на питання про появу указу, що зупиняє, сказав лише, що про його появу «проінформує додатково».

1 листопада військкомати рф розпочнуть осінній призов на строкову службу. Планується призвати 120 тис. молодих людей.