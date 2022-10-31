ООН продовжує вважати чинними зернові угоди з Україною та рф

https://racurs.ua/ua/n176343-oon-prodovjuie-vvajaty-chynnymy-zernovi-ugody-z-ukrayinou-ta-rf.html

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Рух суден коридором безпеки, який був узгоджений у рамках угоди щодо зерна, зупинено. Про це заявили у Міноборони рф.

Відомство назвало рух судів «неприпустимим», оскільки, за версією Москви, «українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти російської федерації».

У заяві московитського міністерства війни вказується, що росія «не виходить з угоди остаточно, а лише зупиняє її дію — до отримання гарантій, що коридор не використовуватиметься Україною для бойових дій».

росія оголосила про вихід з угоди щодо зерна 29 жовтня, після того, як кораблі в порту Севастополя були атаковані безпілотниками. Міноборони рф стверджувало, що один із дронів був запущений із судна з українським зерном.

ООН 31 жовтня заявила, що не бачить підстав вважати, що атака на Севастополь порушила умови зернової угоди. В організації наголосили, що виходять з того, що угода продовжує діяти.

Раніше російський демарш прокоментував президент Туреччини — саме за посередництва Ердогана укладалися «зернові угоди».

Попри демарш росіян, сьогодні з українських портів вийшли 12 суден з продовольством. Водночас представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації «зернової ініціативи».