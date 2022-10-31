Ердоган прокоментував демарш рф із “зернової угоди”

https://racurs.ua/ua/n176322-erdogan-prokomentuvav-demarsh-rf-iz-zernovoyi-ugody.html

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Призупинення росією участи у «зерновій угоду» прокоментував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, за чийого посередництва було досягнуто домовленості про зерновий коридор з України.

Турецький лідер наголосив на важливості зернового коридору, зазначивши, що за його допомогою вдалося експортуючи з України 9,3 млн тонн сільгосппродукції.

Незважаючи на те, що росія вагається щодо зернової угоди, оскільки москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству, — сказав Ердоган на восьмому Всесвітньому турецькому медичному конгресі, пише CNN Turk.

Попри демарш росіян, сьогодні з українських портів вийшли 12 суден з продовольством. Водночас представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації «зернової ініціативи».

Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті.