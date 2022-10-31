31 жовтня українська ППО показала найкращий результат під час масового запуску російських ракет

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Повітряні сили збили 45 із 55 ракет — це «найкращий результат» під час масового запуску.

Якщо ми говоримо про ракети, які були запущені з літаків стратегічної авіації, то уже є оновлені дані: 45 ракет збито із 55 випущених. Серед усіх масових запусків цієї високоточної зброї по Україні — це найкращий результат. Коли запускали менші партії, по чотири ракети, було і 100% влучання, було 9 із 12 збитих, але це не багато ракет. Коли летить така велика кількість, то 45 із 55 — це напрочуд гарний результат, враховуючи, що ми збиваємо ще фактично радянськими засобами БУК, переносними зенітно-ракетними комплексами і маємо ще авіацію, — розповів в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше Ігнат казав, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом. Західна система, за його словами, відпрацювала сьогодні «просто на відмінно».

Уранці повідомлялося, що бійці Повітряного командування «Захід» збили над Львівщиною три російські ракети.

Ракетами та дронами 31 жовтня уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44, — зазначив він.

З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 / Ту-160 окупанти випустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).