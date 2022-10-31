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Ракурс
Олафе, давай ще - Зеленський подякував Шольцу за "іриски"

Олафе, давай ще — Зеленський подякував Шольцу за «іриски»

31 жов 2022, 21:20
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Володимир Зеленський, президент України, подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надані засоби протиповітряної оборони.





Глава держави 31 жовтня зідзвонився з німецьким колегою і поінформував його про нові удари росіян по українській енергетичній мережі.

Нагадаємо, що командування Повітряних сил сьогодні повідомило про 80% збитих ракет армії рф, серед іншого відзначилася й система ППО IRIS-T, яку Німеччина у жовтні передала Україні.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ракурс


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