Олафе, давай ще - Зеленський подякував Шольцу за "іриски"

https://racurs.ua/ua/n176344-olafe-davay-sche-zelenskyy-podyakuvav-sholcu-za-irysky.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надані засоби протиповітряної оборони.

Глава держави 31 жовтня зідзвонився з німецьким колегою і поінформував його про нові удари росіян по українській енергетичній мережі.

Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні �� за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над ��. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Нагадаємо, що командування Повітряних сил сьогодні повідомило про 80% збитих ракет армії рф, серед іншого відзначилася й система ППО IRIS-T, яку Німеччина у жовтні передала Україні.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.