ВСУ уничтожили базу «кадыровцев» вблизи Волновахи. Фото:

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База «кадирівців» у Донецькій області була знищена українськими військовими.

У вівторок, 1 листопада, зафіксовано влучання в готель «Ахтамар», що розташований по трасі «Маріуполь — Донецьк» в районі міста Волноваха. Саме там у момент прильоту розташовувалися «кадирівці». Вибухом знешкоджено близько 10 одиниць ворожої військової техніки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України, — написав він.

За словами радника мера, після вибухів окупаційні пропагандисти почали заявляти, що нібито атаковано цивільну дорогу Маріуполь — Донецьк. Але це відверта брехня, бо загарбники використовують цю трасу для щоденного перевезення військової техніки. Ворожу техніку цим шляхом переправляють як з росії, так і з Кримського напрямку. Росіни навіть паркують вантажівки з боєприпасами прямо на подвір’ях цивільних.

Нагадаємо, в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що російське командування перекинуло в Херсонську область сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадирівців» чисельністю до 1,3 тис. осіб.