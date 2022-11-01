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Ракурс
ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи. Фото:

ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи (ФОТО)

1 лис 2022, 12:49
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База «кадирівців» у Донецькій області була знищена українськими військовими.





У вівторок, 1 листопада, зафіксовано влучання в готель «Ахтамар», що розташований по трасі «Маріуполь — Донецьк» в районі міста Волноваха. Саме там у момент прильоту розташовувалися «кадирівці». Вибухом знешкоджено близько 10 одиниць ворожої військової техніки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України, — написав він.

За словами радника мера, після вибухів окупаційні пропагандисти почали заявляти, що нібито атаковано цивільну дорогу Маріуполь — Донецьк. Але це відверта брехня, бо загарбники використовують цю трасу для щоденного перевезення військової техніки. Ворожу техніку цим шляхом переправляють як з росії, так і з Кримського напрямку. Росіни навіть паркують вантажівки з боєприпасами прямо на подвір’ях цивільних.

Влучання в готель «Ахтамар». Фото: Андрій Цаплієнко

Влучання в готель «Ахтамар». Фото: Андрій Цаплієнко

Влучання в готель «Ахтамар». Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що російське командування перекинуло в Херсонську область сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадирівців» чисельністю до 1,3 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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