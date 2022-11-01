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Ракурс
Бахмут они не возьмут - Артиллеристы 30 омб работают по русне из "Акации"

Бахмут они не возьмут — Артиллеристы 30 омб работают по русне из «Акации» (ВИДЕО)

1 ноя 2022, 19:27
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Уже кілька місяців Бахмутський напрямок залишається одним з найважчих і найгарячіших на фронті.





Росіяни нещадно засипають Бахмут та сусідній Соледар артилерією, знищуючи все більше будівель, у яких можна тримати оборону, а також продовжують штурмувати ці два міста на Донеччині піхотою.

Артилеристи 30 окремої механізованої бригади ім. Костянтина Острозького розповіли, як відпрацьовують по скупченнях російської піхоти з САУ 2С3 «Акація». Військові кажуть, що росіяни постійно змінюють тактику, ситуація стабільна, хоч працювати по русні доводиться щодня в режимі 24 на 7.

Працюємо по цілі 10−20 хвилин. Стаємо на зручну позицію. «Акація» — ще радянський зразок зброї. Це стара техніка і артилеристи прагнуть працювати з новішою зброєю, — розповів один з воїнів розрахунку САУ.

Світлодарськ, Роти, Попасна, Бахмут — такими є точки на фронті для 30 омб.

Источник: Ракурс


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