В Пентагоне обеспокоены возможными намерениями россии приобрести иранские ракеты

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Сполучені Штати будуть використовувати «всі відповідні інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти» поставкам до росії озброєння від Ірану.

Про це 1 листопада заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він сказав, що США «націлилися на мережі поширення іранських дронів протягом кількох місяців», і «ми завжди шукаємо цілі, які можуть бути придатними для дій у відповідь, для санкцій та інших фінансових заходів».

Ми стурбовані тим, що рф може також спробувати придбати в Ірану сучасну звичайну зброю, таку як ракети «земля — земля», що майже напевно використовуватимуться для підтримки війни росії проти України, — додав Прайс.

Речник Пентагону Патрік Райдер сказав сьогодні, що якщо «ми побачимо, що росія використовує таке озброєння в Україні, то однозначно вживемо всіх заходів, щоб надати цьому розголос».

Ця інформація яскраво свідчить про змовницький характер відносин росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян, — заявив Райдер.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що є очевидним те, що режим у Тегерані втягнутий у війну на боці росії проти України.

Ми продовжуємо бути стурбованими потенційним забезпеченням росії іранськими ракетами класу «земля-земля». Наразі ми не бачили підтверджень цьому, але нас це хвилює", — зауважив Кірбі.

CNN 1 листопада повідомила, що у Тегерані готуються відправити країні-агресору близько 1 тис. додаткових одиниць зброї. Нова партія озброєння включатиме балістичні ракети малого радіусу дії «земля-земля» та ще більше ударних безпілотників.