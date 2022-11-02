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800 солдат рф ликвидировали за сутки в Украине - Генштаб ВСУ
800 солдат рф ликвидировали за сутки в Украине — Генштаб ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176388-800-soldat-rf-likvidirovali-za-sutki-v-ukraine-genshtab-vsu-video.htmlРакурс
Втрати росії у війні проти України сягнули 73 тис. 370 солдатів. Минулої доби, 1 листопада, російські окупанти позбулися ще 800 своїх військових.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках, — йдеться у ранковому повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Загалом від 24 лютого українські воїни знищили:
танків — 2 тис. 714 (+16 за останню добу) од.;
бойових броньованих машин — 5 тис. 525 (+24) од.;
артилерійських систем — 1 тис. 733 (+3) од.;
РСЗВ — 387 (+4) од.;
засоби ППО — 198 (+1) од.;
літаків — 277 (+1) од.;
гелікоптерів — 258 (+1) од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 438 (+23);
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 153 (+10) од.
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