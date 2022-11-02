800 солдат рф ликвидировали за сутки в Украине - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176388-800-soldat-rf-likvidirovali-za-sutki-v-ukraine-genshtab-vsu-video.html

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Втрати росії у війні проти України сягнули 73 тис. 370 солдатів. Минулої доби, 1 листопада, російські окупанти позбулися ще 800 своїх військових.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках, — йдеться у ранковому повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом від 24 лютого українські воїни знищили: