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800 солдат рф ликвидировали за сутки в Украине - Генштаб ВСУ

800 солдат рф ликвидировали за сутки в Украине — Генштаб ВСУ (ВИДЕО)

2 ноя 2022, 11:10
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Втрати росії у війні проти України сягнули 73 тис. 370 солдатів. Минулої доби, 1 листопада, російські окупанти позбулися ще 800 своїх військових.





Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках, — йдеться у ранковому повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом від 24 лютого українські воїни знищили:

  • танків — 2 тис. 714 (+16 за останню добу) од.;

  • бойових броньованих машин — 5 тис. 525 (+24) од.;

  • артилерійських систем — 1 тис. 733 (+3) од.;

  • РСЗВ — 387 (+4) од.;

  • засоби ППО — 198 (+1) од.;

  • літаків — 277 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 258 (+1) од.;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 438 (+23);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 153 (+10) од.

Источник: Ракурс


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