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Воины ВСУ нашли сбитый накануне Ка-52 в Херсонской области

Воины ВСУ нашли сбитый накануне Ка-52 в Херсонской области (ВИДЕО)

2 ноя 2022, 12:39
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Бойовий вертоліт армійської авіації росії Ка-52, який напередодні збила 60-та окрема піхотна Інгулецька бригада Збройних сил України, виявили воїни дев’ятого окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Цей батальйон нині тимчасово приписаний до Територіальної оборони у складі оперативного командування «Південь».





Уламки Ка-52 разом з екіпажем захисники України знайшли на території Херсонської області. Про це 2 листопада повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Источник: Ракурс


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