Воїни ЗСУ знайшли збитий напередодні Ка-52 на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n176392-voyiny-zsu-znayshly-zbytyy-naperedodni-ka-52-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Бойовий вертоліт армійської авіації росії Ка-52, який напередодні збила 60-та окрема піхотна Інгулецька бригада Збройних сил України, виявили воїни дев’ятого окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Цей батальйон нині тимчасово приписаний до Територіальної оборони у складі оперативного командування «Південь».

Уламки Ка-52 разом з екіпажем захисники України знайшли на території Херсонської області. Про це 2 листопада повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.