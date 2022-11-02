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Ракурс
Воїни ЗСУ знайшли збитий напередодні Ка-52 на Херсонщині

Воїни ЗСУ знайшли збитий напередодні Ка-52 на Херсонщині (ВІДЕО)

2 лис 2022, 12:39
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Бойовий вертоліт армійської авіації росії Ка-52, який напередодні збила 60-та окрема піхотна Інгулецька бригада Збройних сил України, виявили воїни дев’ятого окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Цей батальйон нині тимчасово приписаний до Територіальної оборони у складі оперативного командування «Південь».





Уламки Ка-52 разом з екіпажем захисники України знайшли на території Херсонської області. Про це 2 листопада повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: Ракурс


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