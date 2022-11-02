Боевой дрон ВСУ ударил по группе россиян

https://racurs.ua/n176393-boevoy-dron-vsu-udaril-po-gruppe-rossiyan-video.html

Ракурс

Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.

Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.