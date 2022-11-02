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Боевой дрон ВСУ ударил по группе россиян
Боевой дрон ВСУ ударил по группе россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176393-boevoy-dron-vsu-udaril-po-gruppe-rossiyan-video.htmlРакурс
Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.
Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.
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