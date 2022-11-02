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Ракурс
Боевой дрон ВСУ ударил по группе россиян

Боевой дрон ВСУ ударил по группе россиян (ВИДЕО)

2 ноя 2022, 13:20
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Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.





Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.

Источник: Ракурс


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