Ракурсhttps://racurs.ua/
Бойовий дрон ЗСУ поцілив у групу солдат рф
Бойовий дрон ЗСУ поцілив у групу солдат рф (ВIДЕО)https://racurs.ua/ua/n176393-boyovyy-dron-zsu-pocilyv-u-grupu-soldat-rf-video.htmlРакурс
Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.
Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.
.