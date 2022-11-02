Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовий дрон ЗСУ поцілив у групу солдат рф

Бойовий дрон ЗСУ поцілив у групу солдат рф (ВIДЕО)

2 лис 2022, 13:20
999

Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.





Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів