Бойовий дрон ЗСУ поцілив у групу солдат рф

https://racurs.ua/ua/n176393-boyovyy-dron-zsu-pocilyv-u-grupu-soldat-rf-video.html

Ракурс

Бойовий дрон Збройних сил України поцілив у групу російських солдат. Українські воїни за допомогою безпілотника вдарили на позиціях окупантів.

Відеозапис успішної атаки захисники України опублікували у соцмережах. На відео видно, що до ворожої групи входило щонайменше дев’ять російських військовослужбовців.