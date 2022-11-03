У соседа есть свет — почему не выполняются графики отключений электроэнергии

https://racurs.ua/n176420-u-soseda-est-svet-pochemu-ne-vypolnyautsya-grafiki-otklucheniy-elektroenergii.html

Ракурс

Одна з найнагальніших нині проблем для українців — непередбачуваність відключень електроенергії внаслідок ракетних ударів російських терористів.

Ось і на 3 листопада диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Але часто страждає почуття справедливості: чому у сусідньому будинку світло є частіше, ніж у мене. Всіх хвилює це питання, тому видання «Монополіст» склало коротке пояснення.

Дебет-кредит струму

Особливість ринку електроенергії така, що у кожну секунду виробництво має дорівнювати споживанню.

Якщо споживання перевищує виробництво, знижується частота системи. Стандарт: 50 Гц. Допустиме відхилення — 0,4 Гц.

Коли частота знижується, без участі людини спрацьовує автоматичне частотне розвантаження (АЧР) — автоматика вимикає живлення в цілих районах по чергах.

Всього є 10 таких черг. При тому, складались вони так, щоб у кожній була однакова потужність споживання.

АЧР — це погано, тому що під час застосування цього режиму псується обладнання. ому диспетчер не доводить до АЧР, застосовуючи графіки аварійного відключення (ГАВ).

Це відбувається так: диспетчер системного оператора (НЕК «Укренерго») доводить до диспетчерів операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) обсяг потужності, на який треба розвантажити систему. А вже ОСР вирішує, кого зі споживачів вимикати.

Проблема в тому, що не всіх споживачів можна вимикати з пульта. Для багатьох це треба робити вручну.

Відтак, коли виникає терміновий дефіцит, зазвичай внаслідок чергової атаки, ОСРи вимикають тих споживачів, яких можна вимкнути швидше.

Це не класичні «віялові» відключення

Нинішня ситуація відрізняється від ситуації кінця 1990-х, коли в країні були віялові відключення.

Тоді дефіцит потужності був обумовлений нестачею грошей для закупівлі палива генерацією, але мережі були цілі. Диспетчер міг приблизно спрогнозувати дефіцит на добу, тиждень, місяць.

Тому можна було застосувати «віялові відключення»: по черзі відключати споживачів на конкретний строк за планом.

Зараз це зробити складніше, бо атаки постійно повторюються. А дефіцит виникає то в одному місці, то в іншому — в залежності від пошкоджених об'єктів.

Ще одну проблему описав колишній в.о. міністра енергетики Юрій Бойко (не той що з ОПЗЖ).

Він зазначає, що черги відключень були складені з урахуванням мирних часів, коли в країні було більше споживачів і працюючих підприємств.

Нині диспетчер, розраховуючи прибрати дефіцит коштом, приміром, двох черг, вимушений вимикати три-чотири черги.

За декілька днів після обстрілу можна скласти графік ротації черг, щоб одні й ті самі споживачі не вимикались надовго і попереджати про відключення. Але кожна нова руйнація енергооб'єкта ракетами буде змінювати цей графік.

Як можна допомогти уникнути відключень?

Поки відновлюються ушкоджені об'єкти — лише економією.

Якщо, приміром, Київ у пікові години (з 18.00 до 22.00) споживає потужність 1200 МВт, а мережі витримують 800 МВт, є два варіанти: або місцеве обленерго «ДТЕК КЕМ» відключить споживачів на 400 МВт, або кожен споживач зекономить, що разом дасть необхідне зниження потужності.

Для цього достатньо перенести роботу бойлерів, обігрівачів, посудомийних та пральних машин на нічні години.