Британские бронетранспортеры Spartan. Фото:

https://racurs.ua/n176449-fond-prituly-sobral-dengi-na-britanskie-bronetransportery-spartan-video.html

Ракурс

Сергій Притула, український волонтер, оголосив про завершення збору коштів на закупівлю британських броньованих бронетранспортерів Spartan для потреб ЗСУ.

Днями фонд Притули запланував зібрати 200 млн грн за які планувалося придбати 50 таких БТР. Необхідну суму зібрали за 1,5 доби. Загалом небайдужі люди перерахували 236 млн грн замість 200 запланованих. Волонтери закуплять на 10 бронемашин більше, ніж планувалося спочатку. Про це Притула 3 листопада повідомив у Telegram.

За його словами, 2,4 млн грн залишаться на реалізацію наступного проекту. Також Притула зазначив, що за весь час Велика Британія передала Україні 35 бронетранспортерів Spartan, а їхня закупка буде майже вдвічі більшою.

Як відомо, FV103 Spartan — це легкий та маневрений розвідувальний бронетранспортер, серійне виробництво якого розпочалося у 1970 роках. Цей БТР розганяється до 96 км/год і має запас ходу 510 км. Екіпаж машини складають три бійці. Стандартне озброєння «Спартана» — кулемет калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, у серпні благодійний фонд Сергія Притули за 600 млн грн орендував супутник компанії ICEYE для потреб Збройних сил України. Таке рішення було прийнято після перемовин з Міністерством оборони.