россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS в Украине - Politico

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Військова майстерність України у використанні високомобільних артилерійських ракетних систем, наданих США, залишається неперевершеною.

Високоточні ракетні установки великої дальності, також відомі як HIMARS, виявилися ідеальними для війни, повідомляє Politico.

ЗСУ використовують ракети з радіусом дії до 50 миль, щоб ефективно вразити позиції росіян і знищити їх, перш ніж ворог зможе відповісти. Наразі росія не змогла знищити жодної пускової установки HIMARS з того часу, як Україна вперше почала використовувати їх у червні, заявив Politico високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

Видання пише, що жодна система зброї не мала такого сильного впливу на бойові дії в Україні, як HIMARS — особливо з огляду на очевидну нездатність росії вирівняти умови гри.

Пакет допомоги США вартістю 1,1 млрд дол. у сфері безпеки, оголошений у вересні, більш ніж подвоїв кількість HIMARS на полі бою в Україні, додавши додаткові 18 систем, а також відповідні боєприпаси.

Нездатність Москви перешкодити постачанню HIMARS в Україну є ймовірним джерелом розчарування серед росіян, але минулого місяця експерт із сухопутних військ сказав Insider, що неспроможність росії зробити це, ймовірно, є результатом військової некомпетентності та застарілої інфраструктури.

Військовий експерт сказав Insider у липні, що HIMARS є «ідеальною» зброєю для України, оскільки вони використовують погане військове планування росії. Вільям Альберк, директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, назвав зброю «точно потрібною системою в потрібний час».

Попри потужність HIMARS, Україні все ще потрібно більше артилерії для майбутньої боротьби, сказав Politico той самий представник оборони. Україна випускає від 4 до 7 тис. артилерійських снарядів щодня порівняно з 20 тис. у росії, повідомляє видання.

Politico нагадує, що загалом Україна отримала 20 високомобільних РСЗВ HIMARS, які були вилучені із власних запасів США.