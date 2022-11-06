«Укрэнерго» анонсировало выключение света в семи областях. Фото: misto.vn.ua

https://racurs.ua/n176526-ukrenergo-anonsirovalo-vykluchenie-sveta-v-semi-oblastyah.html

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Погодинні відключення світла у неділю, 6 листопада, застосовуватимуться у столиці та семи регіонах України.

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Це необхідно для подолання дефіциту в енергосистемі. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» у Facebook.

Зазначається, зараз у вказаних регіонах введено в дію графіки погодинних відключень. Інформацію про це можна в особистому кабінеті на сайті або в соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).

Також енергетики нагадали, що обмеження споживання електроенергії необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після російських атак. В «Укренерго» запевнили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що українська влада планує тотальну евакуацію з Києва у разі повної відмови електромережі. Керівництво столиці вже отримало попередження про те, що вони отримають повідомлення не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки. Якщо до цього дійде, то з Києва можуть вивезти до 3 млн осіб.