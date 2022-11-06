У Києві запланували тотальну евакуацію в разі повної відмови електромережі. Фото:

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Влада планує тотальну евакуацію з Києва у разі повної відмови електромережі.

Керівництво столиці вже отримало попередження про те, що вони отримають повідомлення не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки. Якщо до цього дійде, то в місті оголосять евакуацію. Вивезти з Києва збираються 3 млн осіб. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Ми розуміємо, що якщо росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання, — зазначив чиновник.

За словами Ткачука, станом на зараз ситуація в Києві контрольована і немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних мешканців покидала столицю.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко 5 листопада в ефірі національного телемарафону не виключив, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв’язку та заявив. За словами градоначальника зараз прораховуються всі сценарії реагування.

Мер зазначив, що в Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву.

Джерело: The New York Times