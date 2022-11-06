Наслідки обстрілу в Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв

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Російські окупанти обстріляли Запоріжжя у ніч на неділю, 6 листопада.

Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури, а від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи. Попередньо відомо про одну загиблу особу. Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив у Facebook.

Загибель людини підтвердив і голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, який додав, що ворог поцілив у двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі.

Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів, — написав він.

Нагадаємо, 5 листопада росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під снаряди з «Градів» та ворожої артилерії потрапили Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. Зокрема, по Нікополю окупанти скерували майже 40 снарядів.