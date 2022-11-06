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В Одессе готовятся демонтировать памятник российской императрице, фото: «Думская»
Памятник Екатерине II в Одессе готовится к демонтажу (ФОТО)https://racurs.ua/n176541-pamyatnik-ekaterine-ii-v-odesse-gotovitsya-k-demontaju-foto.htmlРакурс
В Одесі відомий пам’ятник російські імператриці Катерині II обнесли парканом.
У мерії міста стверджують, що це зроблено в процесі підготовки до демонтажу скульптурної композиції, повідомляє місцеве видання «Думская».
Паркан довкола пам’ятника комунальники розпочали зводити сьогодні, 6 листопада, вранці. Попередньо скульптуру обмотали чорним сміттєвим пакетом.
Висота паркану вже досягла 7 м.
Судячи з усього, комунальники мають намір повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП, -зазначає видання.
Раніше мерія Одеси провела онлайн-голосування щодо подальшої долі цього пам’ятника. Більшість жителів міста, які брали участь в опитуванні, підтримали ідею демонтажу монумента.
Джерело: «Думская»
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