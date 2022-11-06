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Ракурс
В Одессе готовятся демонтировать памятник российской императрице, фото: «Думская»

Памятник Екатерине II в Одессе готовится к демонтажу (ФОТО)

6 ноя 2022, 18:56
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В Одесі відомий пам’ятник російські імператриці Катерині II обнесли парканом.





У мерії міста стверджують, що це зроблено в процесі підготовки до демонтажу скульптурної композиції, повідомляє місцеве видання «Думская».

Паркан довкола пам’ятника комунальники розпочали зводити сьогодні, 6 листопада, вранці. Попередньо скульптуру обмотали чорним сміттєвим пакетом.

Висота паркану вже досягла 7 м.

Судячи з усього, комунальники мають намір повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП, -зазначає видання.

Раніше мерія Одеси провела онлайн-голосування щодо подальшої долі цього пам’ятника. Більшість жителів міста, які брали участь в опитуванні, підтримали ідею демонтажу монумента.

ВОдесі готуються демонтувати пам’ятник російській імператриці, фото: «Думская»

Джерело: «Думская»

Источник: Ракурс


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