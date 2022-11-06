Последствия российских обстрелов, фото: Дмитрий Живицкий

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Ракурс

Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину.

По Ворожбянській громаді з території росії сьогодні, 6 листопада, за день прилетіло 72 снаряди.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. «Прильоти» були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі, — зазначає Живицький. — Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

В результаті осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі — снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена.

Внаслідок обстрілів зазнали значних пошкоджень три приватні будинки, від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.

Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.