Украинские военные ликвидировали уже более 76 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176550-530-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України ліквідували вже 76 тис. 460 російських окупантів. За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 771 танк;

5 тис. 630 бойових броньованих машин;

1 тис. 782 одиниці артилерійських систем;

391 одиницю РСЗВ;

202 одиниці засобів ППО;

277 літаків;

260 гелікоптерів;

1 тис. 472 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

399 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

157 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.