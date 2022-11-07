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Українські військові ліквідували вже понад 76 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

530 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 лис 2022, 09:49
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Захисники України ліквідували вже 76 тис. 460 російських окупантів. За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб.





Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 771 танк;
  • 5 тис. 630 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 782 одиниці артилерійських систем;
  • 391 одиницю РСЗВ;
  • 202 одиниці засобів ППО;
  • 277 літаків;
  • 260 гелікоптерів;
  • 1 тис. 472 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 399 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 157 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські військові ліквідували вже понад 76 тис. рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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