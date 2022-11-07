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Українські військові ліквідували вже понад 76 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
530 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176550-530-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України ліквідували вже 76 тис. 460 російських окупантів. За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 771 танк;
- 5 тис. 630 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 782 одиниці артилерійських систем;
- 391 одиницю РСЗВ;
- 202 одиниці засобів ППО;
- 277 літаків;
- 260 гелікоптерів;
- 1 тис. 472 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 157 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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