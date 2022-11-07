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Україна не відмовляється від перемовин із росією. Для цього Москві потрібно виконати лише одну умову — повністю вивести свої війська з території України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку рф виводить війська з України. 2. Далі — все інше, — зазначив він.

Але Подоляк наголосив, що путін в жодному випадку не піде на це. Тому українська влада розуміє, що перемовини можливі вже з наступним російським лідером.

Коментарі Подоляка з’явилися услід за повідомленнями американських ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно закликала українських лідерів продемонструвати готовність вести переговори з Москвою.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що радник із національної безпеки Джейк Салліван також провів секретні переговори з наближеними до володимира путіна чиновниками.

Їхньою метою нібито було зниження рівня ескалації та ядерної загрози у війні в Україні.

Влада США і НАТО припускає, що Україна може розпочати переговори з росією з позиції сили після того, як українська армія звільнить Херсон, зайнятий російськими військами, написала також італійська газета La Repubblica.

За даними видання, США передали таке повідомлення Євросоюзу і натякають про це українській владі. Газета зазначає, що Вашингтон уперше висунув таку пропозицію.

La Repubblica зазначає, що в останніх аналітичних матеріалах, що циркулюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, сказано, що поразка росії в Херсоні важлива з військової, політичної та дипломатичної точок зору — і дасть змогу розпочати перші реальні переговори з Москвою.

Раніше в листопаді американська газета The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США попросила владу України публічно продемонструвати, що Київ готовий до переговорів із Москвою, щоб не хвилювати мешканців країн, які підтримують Україну.

У жовтні президент України Зеленський підписав указ, в якому констатував «неможливість переговорів із президентом РФ володимиром путіним». Це сталося після того, як росія оголосила про анексію українських територій. Перед цим Зеленський попереджав, що якщо території анексують, то Україна відмовиться від будь-яких переговорів із росією.

Представники рф неодноразово говорили, що готові відновити переговори з Україною, які перервали навесні 2022 року (після вбивств мирних жителів у Бучі). За даними джерел «Медузи», російська влада хотіла б домовитися з Україною не про повноцінний мирний договір, а про тимчасове припинення вогню — щоб використати затишшя для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року.