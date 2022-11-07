Террорист Бородай заявил, что избежал подрыва его авто на Херсонщине

https://racurs.ua/n176569-terrorist-boroday-zayavil-chto-izbejal-podryva-ego-avto-na-hersonschine-video.html

Ракурс

Депутат держдуми рф та відбитий рашист Олександр Бородай ледь не наїхав на протитанкову міну HPD2A2 французького виробництва, яка чекала на ворогів десь на дорогах Херсонщини.

Машині, за якою їхав Бородай, пощастило менше — вона підірвалася.

Рашист-чиновник на відео, яке розповсюдили в мережі, намагається удати, що розбирається в іноземній зброї, і просто читає допоміжне маркування, яке видає за назву міні.

Справжніх фахівців може здивувати той факт, що HPD2A2 просто лежить на дорозі, адже вона може спрацювати навіть на глибині 1,5 м.

Але, скоріше за все, міну ставили нашвидкуруч, і не фахівці, а партизани. Бо Україна отримала HPD2A2 вже тоді, коли ця територія Херсонщини була під окупацією. З іншого боку, міна може бути трофейною, а весь цей двіж навколо — виставою для підняття рейтингу цього московського покидька, — прокоментував відео український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіянин бородай у травні 2014 року став першим «прем'єр-міністром» терористичного угруповання ДНР.

З 8 серпня до 20 жовтня 2014 року він був радником очільника фейкової квазі-республіки Олександра Захарченка. Перебуває в розшуку МВС України.