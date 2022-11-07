Резников, Шмыгаль и Данилов объяснили передачу пяти стратегических предприятий Минобороны

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Потужності компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передали в управління Міністерства оборони. Ці активи згодом можуть бути повернуті власникам або викуплені державою.

Це не була націоналізація, пояснили на спільній прес-конференції секретар РНБО Олексій Данилов, міністр оборони Олексій Резніков та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та у зв’язку з військовою необхідністю відповідно до Закону України від 17 травня 2019 року № 4765 «Про передачу майна в умовах воєнного стану» було прийнято рішення про відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств держави. 6 листопада відбулось відчуження стратегічно важливих підприємств, серед яких: «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта». Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України, — сказав Данілов.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Міноборони в інтересах ЗСУ і всього сектору безпеки здійснюватиме управління всіма активами зазначених підприємств для забезпечення нагальних потреб військових.

Йдеться про використання паливно-мастильних матеріалів, відновлення та ремонт військової техніки, озброєння тощо.

Також міністр оборони зауважив, що загальні збори акціонерів уже відбулися, а сформовані наглядові ради будуть призначати менеджмент відповідно до законодавства.

Юридично процедура передачі Міністерству оборони цих підприємств визначається як «вилучення для військових потреб».

Голова уряду Денис Шмигаль підкреслив, що роботи на підприємствах тільки побільшає, а ті виробництва, які не працювали — будуть запущені.

Підприємства, які працюють — продовжать працювати, хочу запевнити колективи цих підприємств, що жодних змін в роботі не відбудеться. Навпаки буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно вашої роботи і виробництва вашої продукції. Стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день — ми потребуємо продукції цих підприємств, робота цих підприємств буде відновлена. Трудові колективи будуть повертатися до роботи і технічний потенціал цих підприємств буде використовуватися абсолютно повністю, — зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше зʼявилася новина про націоналізацію підприємств «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта». Це рішення ухвалили на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 5 листопада.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відчуження у власність держави акцій «Укрнафти», «Мотор Січі» та інших компаній. Він вважає, що це допоможе забезпечувати нагальні потреби сектору оборони