Сидели трое суток, по нам шмаляли свои - на сватовском направлении сдались в плен мобилизованные москвичи

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На сватівському напрямку військовим 92-ї бригади здалася в полон група мобілізованих.

Понад 20 росіян, серед яких жителі Москви і області, потрапили на позиції на одній із найгарячіших ділянок фронту без належної підготовки, їжі та води.

Сиділи три доби, по нас шмаляли свої, не йдіть на війну, вона не наша, — скаржаться полонені та нарікають на байдужість командирів.

Як кажуть українські бійці, мобілізовані здались самі. Вони звинувачують російське командування в байдужості і в тому, що використовують людей, як гарматне м’ясо. Їх викинули на позиції під Сватовим без їжі та води.

Росіяни з полону звернулися до тих «мобіків», хто ще тішить себе ілюзією про те, що перед фронтом буде навчання.

Не верьте, пацаны, это все п@здеж, кидают сразу на передок, — сказали росіяни на відео.

Увага! Для військових рф, які хочуть здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Звертатися можуть самі військові, а також їхні рідні — +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84 (цілодобово).