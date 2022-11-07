Земля перед украинскими позициями на Донбассе завалена телами оккупантов

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По фронту українські сили перебувають у стані активної оборони — на деяких ділянках сходу і півдня Сили оборони України потроху відтісняють ворога.

Про це увечері 7 листопада, 257 дня війни, заявив у зверненні до нації президент України Володимир Зеленський. Окремо глава держави зупинився на битві за Донбас.

Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів — вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів, — заявив Зеленський.

Після цих слів він перейшов на російську мову і сказав, що частина росіян задумалася про те, що їх очікує в Україні.

Як приклад, він навів звернення до губернатора Приморського краю і вказали на значні втрати, зокрема, під час штурму села Павлівка поблизу Бахмута.

Він відповів, що втрати не такі, як скаржаться військові і їхні родини. Від Владивостока до Павлівки понад 9 тис. км. І губернатору, напевне краще видно, — саркастично сказав Зеленський.

Президент сказав, що врятуватися можна не скаргами в телеграм, а публічно заявою про здачу у полон і закликами не воювати в Україні.