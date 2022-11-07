Житель Харьковщины во время наступления россиян закопал украинские флаги на огороде

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Ракурс

Мешканець села на Харківщині під час наступу росіян сховав українські прапори, закопавши їх на городі.

Уже після звільнення району чоловік зв‘язався з бійцями 103-ї бригади тероборони ЗСУ та розповів, де шукати знамена. На фото, яке оприлюднили військові, видно, що прапори зберігалися у трилітровій скляній банці.

Тепер прапори передадуть власникові з підписами бійців.