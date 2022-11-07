Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі

https://racurs.ua/ua/n176579-meshkanec-harkivschyni-pid-chas-nastupu-rosiyan-zakopav-ukrayinski-prapory-na-gorodi-foto.html

Ракурс

Мешканець села на Харківщині під час наступу росіян сховав українські прапори, закопавши їх на городі.

Уже після звільнення району чоловік зв‘язався з бійцями 103-ї бригади тероборони ЗСУ та розповів, де шукати знамена. На фото, яке оприлюднили військові, видно, що прапори зберігалися у трилітровій скляній банці.

Тепер прапори передадуть власникові з підписами бійців.