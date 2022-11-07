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Ракурс
Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі

Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі (ФОТО)

7 лис 2022, 21:50
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Мешканець села на Харківщині під час наступу росіян сховав українські прапори, закопавши їх на городі.





Уже після звільнення району чоловік зв‘язався з бійцями 103-ї бригади тероборони ЗСУ та розповів, де шукати знамена. На фото, яке оприлюднили військові, видно, що прапори зберігалися у трилітровій скляній банці.

Тепер прапори передадуть власникові з підписами бійців.

Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі

Як в часи радянського терору: місцеві жителі на окупованих росіянами територіях закопували українські прапори у землю, аби не дістались зайдам, — розповіли у 103 бригаді та додали, що чоловіку вдалося виїхати на вільні території.

Джерело: Ракурс


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