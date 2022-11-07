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Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі
Мешканець Харківщині під час наступу росіян закопав українські прапори на городі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176579-meshkanec-harkivschyni-pid-chas-nastupu-rosiyan-zakopav-ukrayinski-prapory-na-gorodi-foto.htmlРакурс
Мешканець села на Харківщині під час наступу росіян сховав українські прапори, закопавши їх на городі.
Уже після звільнення району чоловік зв‘язався з бійцями 103-ї бригади тероборони ЗСУ та розповів, де шукати знамена. На фото, яке оприлюднили військові, видно, що прапори зберігалися у трилітровій скляній банці.
Тепер прапори передадуть власникові з підписами бійців.
Як в часи радянського терору: місцеві жителі на окупованих росіянами територіях закопували українські прапори у землю, аби не дістались зайдам, — розповіли у 103 бригаді та додали, що чоловіку вдалося виїхати на вільні території.
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